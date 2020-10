Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 5 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi oggi – 5 ottobre 2020 – potranno risolvere un problema d’amore. In arrivo giornate interessanti anche per il lavoro. Cercate di essere furbi e pazienti. Nei prossimi giorni dovrete recuperare qualche soldo perso negli ultimi mesi. Piano piano…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 ottobre), siete innamorati di una persona sfuggente. Durante la giornata potreste arrabbiarvi. Cercate di mantenere la calma! Anche sul fronte del lavoro, la situazione sembrerà fuori controllo, ma ricordatevi una cosa: avete tutte le carte in regola per trionfare e far vedere a tutti il vostro valore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi – lunedì 5 ottobre – siate pazienti in amore, la Luna è neutrale. Sul fronte del lavoro, non perdetevi d’animo anche se alcune promesse non verranno mantenute…

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fate attenzione in amore: sarete voi che accenderete la miccia della provocazione… Non lamentatevi delle conseguenze. Sul fronte del lavoro, è arrivato il momento di fare delle scelte importanti: entro la fine dell’anno porteranno belle soluzioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi – lunedì 5 ottobre 2020 – affronterete delle situazioni delicate in amore, ma il coraggio non vi mancherà. Sul fronte del lavoro, avrete delle opportunità da cogliere al volo. Favoriti i lavoratori che aspirano a un nuovo ruolo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, oggi Venere è opposta e in amore non siete molto sereni ultimamente. Sul fronte del lavoro, sarete troppo impazienti e nervosi. Vi troverete anche a rispondere a troppe persone di quello che fate e di come lo fate.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottime notizie sul fronte del lavoto, opportunità in vista da cogliere al volo. Amore? Siete coraggiosi, fatevi sotto anche nelle situazioni delicate che si paleseranno.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 5 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 5 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 5 ottobre 2020