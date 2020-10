Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, il tempo scarseggia: avete un mese di tempo per recuperare in amore. A novembre deciderete se la storia è il caso di continuarla o interromperla definitivamente. Sul fronte del lavoro, non temete: ci saranno presto soddisfazioni e risultati concreti. Il tutto grazie al duro lavoro fatto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 5 ottobre 2020 -, amate una persona impegnata questo è un problema. Cercate di non fare discussioni inutili e che non portano da nessuna parte. Sul fronte del lavoro, sarete vittima di un’ingiustizia: fate buon viso a cattivo gioco.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è qualche problemino in amore: la coppia non funziona da tempo… Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo mancano certezze economiche, ma i progetti che avete in mente potranno presto spiccare il volo e darvi soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, se oggi avete un problema in amore cercate di rimandare la soluzione di qualche giorno, non è il momento di affrontarlo. Sul fronte del lavoro, avete qualche problemino economico: siete molto bravi a spendere, meno a risparmiare. Perché non tenete il portafogli a casa o nella borsa…?

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 ottobre 2020), nelle prossime ore potreste essere proprio voi a dire basta a una relazione che non sta funzionando. Chissà… Sul fronte del lavoro, invece, questa sarà una giornata ottima per fare il punto della situazione. Cercate di credere nel vostro futuro. Metteteci passione.

VERGINE

Cari Vergine, è arrivato il momento per i cuori solitari di rimettersi in gioco, di tuffarsi in qualcosa di nuovo e bello. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo ottimo per gli incontri. Tenete le antenne dritte, niente capita a caso. Sta arrivando il vostro momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: è arrivato il momento di mettersi in gioco, di ributtarsi nella mischia. Tenete le antenne dritte nelle prossime ore. Forza, coraggio!

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 5 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 5 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 5 ottobre 2020