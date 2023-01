Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 30 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese di febbraio, che è alle porte, porterà qualche indecisione sul lavoro e in famiglia. Una certa situazione va chiarita, c’è qualche conflitto di lavoro ma non per colpa vostra… Attenzione alle convivenze amorose, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti nelle prossime ore. Coraggio, buttatevi: cosa avete da perdere?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 gennaio 2023), le scelte d’amore che farete nel corso del mese di febbraio saranno importanti e chissà che qualcuno finalmente non abbia vissuto già una grande emozione. Venere inizia un transito morbido e interessante, date spazio alle nuove conoscenze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle nel corso delle prossime ore di questo 30 gennaio evidenzieranno la vostra grande capacità di azione: per indole prediligete gli spostamenti. Sarebbe un peccato chiudersi in casa… Apritevi al mondo. Il cuore cerca di vivere belle emozioni e novità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, volete sempre e constantemente rinnovare la vostra vita, per voi è un passo importante e quando vi accingete a farlo lo calcolate tanto. Forse troppo. A volte serve cambiare lavoro o stile di vita per dare una svolta. Tra febbraio e maggio un sogno potrebbe diventare realtà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 gennaio 2023), c’è voglia di trasferimento, di cambiare vita. Insomma, di dare una svolta. Non è da escludere che qualcuno possa chiudere una collaborazione e riprendere qualcosa che non faceva da tempo. Attenzione l’amore potrebbe pagare pegno. Per chi non vuole assolutamente continuare una relazione, non sarà difficile dire stop e voltare pagina una volta per tutte.

PESCI

Cari Pesci, Venere in questo periodo è ostile e anche se non è che con un colpo di bacchetta magica si risolve tutto, si può cercare di andare avanti meglio di quanto fatto finora. Febbraio apre ad una situazione migliore dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione: qualche contesa aperta potrebbe portare rogne e fastidi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Venere inizia un transito morbido e interessante, date spazio alle conoscenze e agli incontri.