Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 30 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, negli ultimi giorni qualcuno potrebbe aver allontanato delle persone, magari dicendo qualcosa che non vi è piaciuto affatto… Finalmente si arriva alla resa dei conti… Si va verso un anno che sarà pieno di sorprese per voi. State pronti ad accogliere le novità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 gennaio 2023), la settimana partirà bene grazie alla Luna favorevole che vi darà una grossa mano. A volte ci vuole una scossa nella vita, un’emozione che vi rimetta in gioco e la più grande di quest’ultima potrebbe riguardare la sfera sentimentale, grazie alla presenza di Venere, soprattutto nel mese di febbraio.

GEMELLI

Cari Gemelli, buone notizie per voi: Venere non è più in opposizione. Ognuno deve scegliere la propria vita, quali persone di riferimento avere. Adesso ci sono meno tormenti e più possibilità di vivere sensazioni positive in tutti gli ambiti. Marzo è il mese del grande amore o del recupero, ma febbraio apre la strada. Coraggio, buttatevi in nuove avventure.

CANCRO

Cari Cancro, possibile qualche dubbio di troppo in amore. Questo vale soprattutto per le coppie che si vogliono bene veramente. Attenzione alle chiacchiere, ai pettegolezzi o all’invidia… A volte creano più problemi di una mancanza d’amore o di un contatto interrotto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 30 gennaio 2023), molti di voi hanno i nervi tesi… Siete agitati e stanchi. Marte e Venere sono in aspetto favorevole quindi siete prontissimi ad amare follemente. Attenzione alle questioni economiche e lavorative, ci sono progetti da ridiscutere e probabilmente dovete mettervi in gioco anche su altri settori.

VERGINE

Cari Vergine, Venere è in transito interessante con la Luna favorevole, in particolare nel corso del mattino. Si possono evitare fastidi, provare a risolvere problemi e tentare nuove soluzioni. Basta volerlo! A febbraio cercate qualche sicurezza in amore dopo le tante perplessità del mese scorso…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Venere è in transito interessante con la Luna favorevole. Si possono evitare fastidi, provare a risolvere problemi e tentare nuove soluzioni.