Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo per voi è un periodo di riflessione. In amore avete bisogno di nuovi stimoli, altrimenti tendete ad essere pigri. Per fortuna presto Venere sarà nel segno. Sul lavoro, dopo un anno da dimenticare, pian piano state rialzando la testa. Per ottenere importanti obiettivi dovrete dare il massimo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 maggio 2021), avete un cielo promettente, con Venere che è ancora dalla vostra parte. In amore siete disposti al dialogo e al confronto e questa è già una gran cosa. Non siete molto soddisfatti del lavoro che fate, ma di questi tempi se si ha un impiego è meglio tenerselo stretto. Impegnandovi potrete togliervi belle soddisfazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che si apre è piuttosto incerta per i sentimenti. Abbiate quindi cautela ma non temete, nel corso di questo mese di maggio potrete togliervi importanti soddisfazioni. C’è tanta confusione nell’aria. Sul lavoro per molti è il momento di un nuovo inizio, e con Giove favorevole le cose non potranno non andare bene.

CANCRO

Cari Cancro, dovete lasciarvi alle spalle i dubbi e la negatività del passato e guardare finalmente con ottimismo al prossimo futuro. Rialzate la testa e preparatevi a vivere forti emozioni. La Luna avrà presto un transito positivo, per cui i single potrebbero fare un incontro speciale in amore. Sul lavoro intorno a metà mese sarete chiamati a prendere decisioni importanti per il futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 maggio), in amore dovete lasciarvi andare di più, mettendo da parte il vostro consueto orgoglio. Venere sarà presto dalla vostra parte, approfittatene. Se siete single da tempo, avete voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro possono esserci dissidi con colleghi e superiori, ma non arrabbiatevi troppo.

VERGINE

Cari Vergine, dovete capire la vostra storia da che parte sta andando realmente. Vi entusiasma o pensate sia giunta al capolinea? In questo caso dovete trovare il coraggio per voltare pagina. Sul lavoro ci sono da rivedere alcuni rapporti. Forse è il caso di chiedere qualcosa in più, ma avete prima bisogno di maggiori garanzie.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: scrollatevi di dosso le ansie del passato e guardate al futuro con ottimismo.

