Oroscopo Paolo Fox della settimana 26 aprile-2 maggio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 26 aprile al 2 maggio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 aprile 2021 al 2 maggio 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle. In amore, le coppie nuove di zecca sono molto promettenti per il futuro. State attraversando una fase di crescita interiore. Anche se siete sotto la protezione di Giove, dovete discutere di cose importanti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano cambiamenti positivi, a breve ritroverete anche una grande voglia di fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si prevedono cinque stelle. In amore, Venere continua a portare passionalità, ma dovete stare alla larga dalle persone sbagliate. Le famiglie dovranno prendere decisioni importanti che riguardano il futuro. Capitolo lavoro: c’è un po’ di confusione e proprio in questa settimana potreste decidere cosa fare e dove andare.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo, per voi cinque stelle. Amore: se vi piace una persona, questa è la settimana giusta per esternare i vostri sentimenti. Agite per tempo perché Venere sarà nel vostro spazio zodiacale nel mese di maggio. Giovedì 29 aprile sarà un giorno agitato, soprattutto se ci sono problemi economici con un ex. Per quanto riguarda il lavoro, entro maggio potreste pensare a un cambiamento.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, per voi quattro stelle. La settimana (26 aprile-2 maggio) sarà tutto sommato buona. La prima parte di aprile non è stata interessante per il settore amoroso, ma nelle prossime ore le cose cambieranno. Se da qualche giorno siete in contatto con una persona che vi piace sarebbe il caso di fare il primo passo. Le giornate di martedì 27 e mercoledì 28 aprile saranno importanti. In campo lavorativo, questa seconda parte di aprile sarà migliore della prima.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, si prevedono tre stelle. C’è una forte agitazione in amore. Se avete iniziato il 2021 con una delusione sentimentale, non è un caso. Con Toro e Acquario arrivano maggiori complicazioni. State cercando soluzioni in campo lavorativo, ma non è facile tenere tutto sotto controllo. Attenzione alla giornata di martedì 27 aprile 2021.

VERGINE

Cari Vergine, per voi previste cinque stelle. Secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo, vi aspetta una settimana fantastica. Momento intrigante per i sentimenti. Tuttavia, dipende dalla vostra volontà di azione. Se pensate troppo al lavoro è normale che l’amore passi in secondo piano. Entro la fine di aprile potrebbe arrivare una piacevole notizia. Per quanto riguarda il lavoro, si torna in pista; se avete intenzione di cambiare lavoro, fate una richiesta.

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi cinque stelle. All’inizio di aprile non eravate convinti di un amore e ve ne siete stati per conto vostro, ma adesso le cose cambiano e si fanno sempre più interessati. Grazie a Venere non più in opposizione è possibile recuperare. Alcune coppie affiatate finalmente possono legalizzare l’unione. Per quanto riguarda il lavoro, periodo positivo per coloro che devono risolvere un problema o che hanno dovuto chiudere un’attività nel mese di marzo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (26 aprile-2 maggio), per voi sono previste tre stelle. In questo periodo l’ultima cosa che cercate è una storia poco impegnativa. Sentite l’esigenza di vivere nuove emozioni, ma preferite stare lontani dalle complicazioni. Lavoro? Settimana sottotono, dovreste vivere lontani dalle complicazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, per voi sono previste quattro stelle. Se all’inizio di aprile avete incontrato una persona piacevole, continuate a frequentarla. Se siete ancora single, luglio è un mese promettente per fare incontri indimenticabili. Giovedì 29 e venerdì 30 aprile promettono di essere giornate positive per l’amore. Capitolo lavoro: non vi fermate mai e questo è uno dei motivi del vostro successo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi cinque stelle. Amore: all’inizio di aprile si erano aperte le ostilità, adesso sembra che tutto sia più chiaro. Le coppie che hanno vissuto un periodo critico adesso possono pensare a un grande progetto da affrontare insieme entro l’estate. Per quanto riguarda il lavoro, all’inizio di aprile siete stati coinvolti in qualche situazione complicata, forse qualcuno ha spifferato in giro cose poco carine nei vostri confronti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si prevedono tre stelle. Vietato mentire in amore. State cercando qualcosa che appaghi la vostra vita. La settimana partirà sottotono, se in coppia c’è stata più competizione che comprensione. A metà settimana viene a galla qualche dubbio lavorativo o economico, ma il weekend sarà più tranquillo. Per ora, è meglio lasciare le cose come come si trovano.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, l’astrologo vi affibbia quattro stelle. Amore? Queste stelle vi permettono di dimenticare, almeno per qualche giorno, persone che vi hanno fatto del male. Per le coppie longeve che hanno superato molti problemi, questo è un periodo sereno. Nei rapporti con Vergine e Capricorno manca quella passione necessaria per tenere in piedi la relazione. Lavoro? Non si può parlare di un periodo eccezionale ma neanche di un disastro.

