Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 27 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 27 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ostentate sicurezza, ma dentro di voi potreste sentire qualche incertezza. Sul lavoro, affrontate le sfide con determinazione. In amore, è il momento di chiarire eventuali malintesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 gennaio 2025), Giove contrario potrebbe fare nascere dubbi non indifferenti che riguarderanno l’ambito lavorativo. Magari vi siete pentiti di una scelta che avete fatto di recente e non sapete come tornare sui vostri passi. Qualcuno è uscito da un certo percorso e adesso si trova in difficoltà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove vi renderà pieni di entusiasmo e di iniziativa. Anche nel lavoro potrebbe capitarvi qualche ghiotta novità da ponderare in modo attento. Con questa Venere in aspetto conciliante, anche in amore potrebbe tornare a regnare il sereno anche in quelle coppie che ultimamente hanno discusso parecchio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quando ci sono stelle così positive occorrerebbe accantonare tutto quello che non funziona nella vostra vita per vivere in armonia con l’ambiente che vi circonda. Occorrerà selezionare tutto quello che merita di rimanere nella vostra vita ed eliminare tutto quello che non funziona. In casa sarebbe meglio evitare qualche parola di troppo per non esacerbare gli animi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 27 gennaio 2025), l’amore e le amicizie tornano ad essere importanti nella vostra vita. Con Venere nel segno l’amore potrebbe nascere anche da una lunga amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più. Il vostro è il segno delle persone che amano l’autonomia e la libertà, ma anche la complicità con le persone giuste.

PESCI

Cari Pesci, l’amore sorriderà a tutte quelle persone che vogliono sorprendersi e adesso sarà sicuramente più facile trovarlo. Siete particolarmente attratti in questo periodo da persone molto diverse da voi che sappiano completarvi e rendervi più ricchi anche interiormente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: l’amore sorriderà a tutte quelle persone che vogliono sorprendersi e adesso sarà sicuramente più facile trovarlo