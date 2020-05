Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, inizia finalmente per voi una fase di recupero dopo un periodo piuttosto complesso. Ciò che accusate maggiormente è soprattutto la stanchezza. Chi è single può dedicarsi a nuovi incontri, potrebbe così nascere qualcosa di speciale. Ottime notizie anche sul lavoro: seguite il vostro istinto e non rimarrete delusi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi avete un quadro astrale invidiabile con Luna e Marte favorevoli che vi proteggono soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se volete osare e giocarvi le vostre chance, questo è il momento migliore per farlo. Possibili discussioni sul lavoro con colleghi o superiori, cercate di mantenere la calma, anche se qualcuno potrebbe farvi perdere i nervi.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi, 25 maggio 2020, sarete vogliosi di rimettervi in gioco e osare in amore. Eppure qualcosa potrebbe presto cambiare, novità che forse voi non gradirete, ma che dovrete accettare: i cambiamenti riguarderanno in particolare il lavoro e la famiglia.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete la Luna favorevole per cui approfittatene se volete ottenere qualcosa in più dal punto di vista sentimentale. L’amore infatti tornerà assoluto protagonista. Per chi è già in coppia e ha avuto problemi con il partner, è il momento di parlarsi e chiarire. Grandi soddisfazioni in campo professionale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi, 25 maggio 2020, vi darà grandi risposte sul fronte sentimentale. Inutile sprecare il vostro tempo dietro a persone che non hanno nulla da darvi o che sono irraggiungibili. Non infilatevi in situazioni troppo complesse e di cui vi pentirete. Sul lavoro dovreste rallentare un po’ i ritmi e prendervi il tempo per fare bene le cose.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi dovete avete molta cautela in amore, se non volete poi ricevere delle cocenti delusioni che vi faranno soffrire. Dovete imparare ad ascoltare e comprendere gli altri, senza dover per forza voler avere ragione a tutti i costi. Ancora qualche problema sul lavoro, ma le cose sono migliorate nettamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: uscite da un tunnel difficile e vi rimettete in pista soprattutto in amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

