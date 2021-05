Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 24 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 24 maggio – e in generale in questa nuova settimana ci saranno ottime prospettive in amore. Alcuni di voi si renderanno conto che una storia non funziona più come previsto, e faranno di tutto per salvare il salvabile. Ne vale davvero la pena? Sul lavoro cercate di farvi scivolare le cose addosso. Non prendetevela inutilmente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 maggio 2021), c’è tanta agitazione in amore, forse non tutto va come vorreste. Cercate di non essere troppo polemici nei rapporti con il partner, soprattutto se si tratta di una storia nata da poco. Potrebbe comunque trasformarsi in qualcosa di positivo, per cui non rovinatela. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate, da mercoledì avrete il favore delle stelle.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi sono single da tanto tempo e questo influisce sulla vostra serenità mentale. Cercate allora di rimettervi in gioco e non prendervela inutilmente con chi vi circonda. Non è il momento di fare passi indietro. Sul lavoro è un periodo buono per portare avanti i vostri progetti e fare un bilancio di quanto avete ottenuto.

CANCRO

Cari Cancro, la situazione in amore sta migliorando parecchio e in questi giorni il cielo promette davvero bene. Sul lavoro siete protetti da Giove in ottimo aspetto, per cui potete realizzare i vostri progetti e costruire qualcosa di importante per il futuro. Datevi da fare, non avete più scuse, è il momento di ripartire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (lunedì 24 maggio), ci sono buone notizie in amore per il vostro segno. Chi è single potrebbe iniziare una nuova storia in particolare con i nati sotto il segno della Bilancia. Ci sono discussioni in corso di vario genere, per cui cautela. Sul lavoro presto potrebbero arrivare delle novità, perché Giove non è più opposto.

VERGINE

Cari Vergine, giornata nella quale riflettere parecchio in amore. Dovete capire se la storia che state vivendo vi entusiasma oppure no. Occhio alle scelte che sarete chiamati a prendere, perché giugno sarà un periodo un po’ diverso e complicato. Sul lavoro alcuni accordi che ora vi sembrano irrealizzabili possono divenire concreti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie in amore, specie per i single.

