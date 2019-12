Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 23 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di oggi vi renderà nuovamente consapevoli di una cosa molto importante: sul lavoro non potete avere il controllo di tutto e tutti, ma dovete imparare a delegare e, soprattutto, a fidarvi dei vostri collaboratori in modo tale che si sentano valorizzati. In amore, invece, continua ad aumentare la posta in gioco: siete pronti a rischiare?

TORO

Cari Toro, avete raggiunto delle nuove consapevolezze ma vi sentite ancora bloccati nel compiere alcuni passi avanti in certi campi della vostra vita. L’amore, in primis, ha bisogno o di una scossa o di un forte cambiamento: chi è in coppia dovrebbe cercare di rimettere testa e cuore nel rapporto, mentre i single dovrebbero imparare a non accontentarsi e cercare il meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avrete un problema nella giornata di oggi sarà a livello economico, perché in linea di massimo lavoro e amore non vi danno troppo da pensare. È dicembre con le sue mille spese a destabilizzarvi, ma non temete che da gennaio avrete modo di recuperare a queste uscite un po’ troppo cospicue.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox avete di fronte a voi una serie di importanti sfide e certo non potete tirarvi indietro. Siete romantici e battaglieri e per voi un traguardo è qualcosa di fondamentale per la vostra crescita personale. Dovrete imparare a migliorare la vostra routine, è da lì che viene l’entusiasmo giorno dopo giorno.

LEONE

Cari Leone, vi affacciate a questo 2020 molto stanchi, ma di una stanchezza tutto sommato positiva. Avete raggiunto tanti obiettivi, molti di voi hanno trovato l’amore o comunque una felicità di cui erano alla ricerca da qualche anno. Ora dovete suggellare queste conquiste, renderle consolidate. Guardate avanti come se doveste ricominciare a cercare quello che vi fa sorridere.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ci sarà un grande recupero per voi, stanchi, spossati, debilitati. Avete dato tutto quello che potevate quest’anno, avete attraversato tempeste e cavalcato onde molto alte in mare aperto. Ora volete solo riposarvi un po’ e avrete occasione di farlo innanzitutto in queste vacanze di Natale.

