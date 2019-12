Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 23 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox prevede che vivrete delle giornate molto intense, piene di emozioni forti che vi lasceranno brividi e pelle d’oca sulla pelle. Quando avete a che fare con Saturno, d’altronde, è questo che succede, nel bene e nel male. E non sapete ancora che vi si domanderà di fare una scelta molto importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi è molto positivo per l’amore, anche se state attraversando una fase di cambiamenti importanti. Se avete visto una storia di lungo corso terminare nel corso di questi ultimi mesi non disperate, avrete modo di realizzare che era la cosa più giusta. Se la vostra storia non è finita, invece, dovete sicuramente ragionare su cosa non va per risolvere tutti i problemi in queste giornate natalizie meno dense di impegni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox prevede che ci sarà una piccola rivoluzione nella vostra vita di coppia. In particolare contesterete alcune cose al partner che non vi vanno bene da più di qualche tempo e sarete capaci di far valere le vostre ragioni e di essere ascoltati, per una buona volta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi vi dà un saggio consiglio: non siate così possessivi con il partner, anche lui/lei ha diritto di compiere delle scelte che, seppur non di vostro gradimento, potranno rendere la vostra relazione più sana solo per il fatto che l’altro si sentirà più felice e appagato. Non tarpate le ali a nessuno, d’altronde non vi piace quando lo fanno a voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vi vede richiedere maggiore libertà di azione sul lavoro. A volte, anzi fin troppo spesso, vi sentite troppo frenati e incapaci di esprimere il vostro estro, la vostra creatività e genialità. Ciò, chiaramente, riflette sulla vostra autostima e vi porta a sentirvi estremamente demotivati. Cercate di porre rimedio a questa situazione prima che l’anno finisca.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox prevede che non riuscirete a impedire un incontro tra voi e una persona che vi mette molto in difficoltà, ma finalmente ci sarà occasione di passare oltre una paura irrazionale e insensata. Non tiratevi indietro di fronte alle nuove sfide e chiudete definitivamente con il passato. Sarà rigenerante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: l’amore è in un periodo molto positivo, anche se rivoluzionario.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE