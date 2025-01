Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata è influenzata da transiti planetari positivi. Plutone e la Luna vi aiutano a risolvere i problemi amorosi con sensuale slancio. Sul lavoro, questi transiti vi conferiscono un mix di intuito e determinazione, aiutandovi a trovare soluzioni creative e a gestire le sfide con fermezza. Plutone favorisce il pensiero strategico, mentre la Luna vi rende più empatici e capaci di collaborare in armonia con colleghi e collaboratori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 gennaio 2025), il cielo vi assiste, anche se Plutone e Urano sono contrari. Fate attenzione nelle questioni pratiche e in famiglia, evitando decisioni azzardate. Venere e Marte vi sostengono in amore, dandovi slancio per nuove conquiste. Gli incontri recenti potrebbero cambiare la vostra vita sentimentale. Sul lavoro, la tensione causata da Plutone e Urano potrebbe creare imprevisti o ostacoli. Tuttavia, mantenendo calma e concentrazione, potrete evitare errori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Plutone vi invia stimoli positivi, soprattutto per la prima decade. Sarà un giorno di saggezza e buon senso. Saturno vi porta a essere prudenti in amore, evitate di spingervi troppo oltre. Siate diffidenti e guardate bene le situazioni. Sul lavoro, la combinazione di Plutone e Saturno favorisce una giornata di riflessione e pianificazione. Avrete la lucidità per prendere decisioni ponderate e affrontare le sfide con cautela. Evitate azioni impulsive e valutate attentamente ogni proposta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo molte discussioni su un viaggio speciale, potresti trovarti improvvisamente a dover prendere una decisione concreta. Assicurati che sia davvero ciò che desideri. Se finora hai solo assecondato gli altri, potrebbe essere il momento di ritirarti. La capacità di perdonare di Nettuno è forte; considera sinceramente eventuali richieste di una seconda possibilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 gennaio 2025), sei un camaleonte dello zodiaco, capace di adattarti a qualsiasi ruolo, sia al lavoro che in amore. Tuttavia, assicurati di non compromettere la tua vera essenza. Praticando a parlare davanti a una telecamera, potresti scoprire un talento naturale e trovare l’opportunità giusta per svilupparlo ulteriormente.

PESCI

Cari Pesci, un po’ di sano egoismo in amore può essere positivo, soprattutto se ti senti sopraffatto dalle emozioni altrui. Prenditi del tempo per te stesso e rafforza la tua resilienza. Sul lavoro, nonostante possibili insicurezze, hai l’opportunità di brillare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: ottime opportunità in ogni campo, approfittatene.