Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi sarà una giornata positiva e potrete dedicarvi a maggiore relax e divertimento, non pensate più ai problemi avuti in passato, provate a godervi il momento, anche se non potete concedervi molto – né viaggi o gite fuori porta – trovate quello di cui avete bisogno tra le braccia dei cari che potete abbracciare. L’amore non subisce grossi scossoni in questo periodo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 dicembre 2021), per voi sarà una giornata piacevole, i pianeti sono dalla vostra parte e fanno crescere la passione, approfittatene per organizzare qualcosa di bello per la persona che amate, anche per farvi perdonare di alcune dimenticanze del passato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle parlano di cambiamenti in corso, soprattutto in campo professionale, non potete tirarvi indietro proprio adesso, non abbiate timore, arrivano successi. Potrebbe anche trattarsi di un cambio città o qualcosa di diverso rispetto al passato. L’amore anche procede bene, non avete pianeti opposti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata positiva, vi sentite forti e tranquilli, anche se non tutto quello che vedete è di vostro gradimento. Potreste recuperare terreno anche in amore, riavvicinandovi a qualcuno chiarendo quello che avevate lasciato in sospeso, ma dovrete farlo senza paura di parlare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 dicembre 2021), sarà una giornata sottotono, la stanchezza inizia a farsi sentire, cercate di essere vigili soprattutto in amore, prima di parlare riflettete bene.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una giornata positiva in amore, cercate di dare maggiore spazio ai sentimenti, ne avete bisogno. Le stelle vi danno grande sfascino e questa potrebbe essere la vostra occasione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: i pianeti sono dalla vostra parte, cresce la passione.