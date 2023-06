Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 giugno 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 19 giugno 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 19 giugno potrebbe arrivare qualcosa in più. Qualcuno lavorerà con persone diverse, alcuni riferimenti sono cambiati per vostra scelta o per il destino. Questo vi intriga, ma anche preoccupa. Dovete trovare un equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 giugno 2023), il lavoro tornerà protagonista nel corso di questi giorni concitati che state vivendo. Vi troverete in una condizione di forte disagio anche se alla fine alcune cose saranno confermate. Dovrete essere più forti del solito per riuscire a gestire queste tensioni al meglio delle vostre possibilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è in atto una fase di crescita, il sole inizia un transito buono, molti di voi potrebbero avere conferme entro la giornata di oggi. Avete una grande qualità: non dite mai no alle grandi occasioni che vi si palesano davanti. Continuate così.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovrete fare mente locale sulle vostre questioni economiche: prima di spendere soldi dovrete assicurarvi che questi soldi ci siano realmente. Non fate il passo più lungo della gamba. Durante le prossime ore non mancheranno le perplessità, siete diventati protagonisti assoluti della vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 giugno 2023), è in arrivo una settimana di grande recupero psico-fisico, ma non solo. Qualcuno è stato male e ha dovuto recuperare. Anche chi si è sposato da poco, potrebbe adesso dover affrontare qualche stress di troppo.

PESCI

Cari Pesci, in arrivo qualche nuvoletta di troppo che vi porterà a lamentarvi. In questi giorni potreste esservi innervositi soprattutto se qualcuno vi ha chiesto troppo e ha abusato della vostra pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, qualche polemica di troppo, ma sarete dei vincenti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: è in atto una fase di crescita, il sole inizia un transito buono.