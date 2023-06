Oroscopo Paolo Fox della settimana 12-18 giugno 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 12 al 18 giugno 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 giugno 2023 trovate online, diffuse da diversi siti tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. Siete signle? Dovreste cercare di fare chiarezza ed essere meno diffidenti. Che ne dite di pensare a una vacanza a luglio? Se avete concluso una storia d’amore, invece, avete bisogno di libertà, di fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete fermarvi, dovete andare avanti e capire qual è la vostra strada.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle per voi. In amore avete rimesso tutto in gioco, ormai da qualche settimana. Non siete diffidenti, ma avete delle sensazioni e non sapete bene come muovervi. Per quanto riguarda il lavoro, avete davvero tanti impegni e pochi soldi: Giove è dalla vostra parte, non dovete buttare via nulla.

GEMELLI

Cari Gemelli, cinque stelle.Mercurio è in transito, quindi cercate di lasciarvi andare alle belle emozioni e di dimenticare il passato. L’amore non vi manca, ma voi siete sempre così calmo e prudenti. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno è contrario e potrebbe rendere le cose un po’ difficili.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore siete poco disponibili, non riuscite ad aprirvi alle nuove opportunità e siete alla ricerca di tante belle emozioni. Avete fatto passi in avanti, ma non dovete perdere tempo se ci sono persone che vi sembrano poco chiare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (12-18 giugno 2023), quattro stelle. In amore cercate di lasciar andare le paure, di farvi forza e di andare avanti. Venere e Marte sono dalla vostra parte, quindi dovete ritrovarvi e ritrovare l’amore. Lavoro? Cercate di non bloccare i progetti, dovete andare avanti e capire quali sono le iniziative davvero importanti per la vostra crescita.

VERGINE

Cari Vergine, tre stelle. In amore amate i legami, non avete voglia di chiudere i rapporti. Tutto dipende da voi e da chi vi sta vicino. Questo è il mese delle verifiche, ma innamorarvi non è così semplice.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. In amore cercate di lasciarvi andare alle belle emozioni, forse dovete dimenticare il passato. Se dovete affrontare un discorso importante, meglio aspettare la giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, dovete riflettere meglio, rimettere in gioco le vostre capacità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle.Venere e Marte sono dissonati, siete un po’ in tensione e forse avete bisogno anche di una storia part-time, senza troppo impegno. Siete scettici e diffidenti nei confronti dell’amore, ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Per quanto riguarda il lavoro, siete costretti a fare delle scelte importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. I nuovi incontri sono favoriti ed è arrivato il momento di fare qualcosa. Forse, però, state aspettando che qualcuno vi venga vicino: tutto dipende da voi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. In amore avete un po’ di complicazioni da superare, ma dovete farvi forza e andare avanti. Attenzione alle discussioni, dovete gestire tutto con calma e intelligenza. Per quanto riguarda il lavoro, vi impegna davvero tanto tempo, ne avete poco per i sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, quattro stelle. Venere è in opposizione, quindi in amore è meglio cercare di fare tutto con calma. Se una storia si chiude, forse è una liberazione. Se, invece, vi piace una persona, non perdete tempo: fate tutto quello che vi sentite, così non avrete rimpianti.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle.Nell’ultimo periodo avete dovuto fare i conti con un problema in famiglia, quindi l’amore è passato un po’ in secondo piano. Ora dovete recuperare terreno e andare avanti: le giornate di giovedì e venerdì saranno davvero importanti. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e vanno valutare con calma.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente