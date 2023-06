Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 19 giugno 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 19 giugno – e la settimana partiranno molto bene. Possibili successi individuali o dissidi da cui dovreste uscirne vincitori. Adesso siete più vitali del solito e affrontate ogni cambiamento con maggiore ottimismo. Chi vive due relazioni ad agosto però dovrà fare una scelta decisiva. Iniziate a tirare le somme…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 giugno 2023), siete molto nervosi perché vorreste fare chiarezza sulle zone oscure della vostra vita. Molti di voi in questa fase sono arrabbiati o cercano soluzioni che non arrivano mai… Nel corso delle prossime ore di questo lunedì avrete qualche risorsa in più per dare una svolta. Ma attenzione: ci sarà da sudare…

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo avvertite la forte necessità di farvi largo tra tanti pensieri positivi. L’amore potrebbe segnare il passo o perché la vostra dolce metà è lontana fisicamente o perché qualcuno si è messo contro di voi…

CANCRO

Cari Cancro, nel corso di questo lunedì (ma non solo) avrete una grande voglia di vivere. Alcuni di voi vivono in una situazione speciale. Attenzione però: c’è la concreta possibilità di essere costretti a dover saltare alcuni ostacoli che potrebbero generare fatica e nervosismo. Ostacoli non previsti, ma con la voglia e la grinta li supererete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 giugno 2023), di recente molte cose sono state rimesse in discussione per l’ennesima volta. Tranquilli: la giornata partirà comunque molto bene e sarà interessante. Il vostro è un cielo che vi consola e che convince, soprattutto nelle relazioni sociali e nei rapporti con gli altri. Possibile che dobbiate arrivare ad eliminare qualche persona insidiosa dalla vostra vita.

VERGINE

Cari Vergine, basta. Siete molto stanchi sia fisicamente sia mentalmente. Nella seconda parte della giornata di oggi, lunedì 19 giugno, potrebbe esserci della forte agitazione. In questo periodo dovete affrontare spese per un evento o un cambiamento che comporta nuove responsabilità. Cercate di non perdere l’ottimismo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la settimana partirà molto bene. Possibili successi individuali o dissidi da cui dovreste uscire vincitori.