Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 settembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state per vivere una giornata e settimana molto difficile soprattutto per quanto riguarda l’amore… Il tutto a causa di varie indecisioni e nuove responsabilità che sono arrivate nella vostra vita. Grande attenzione alla giornata di oggi, 18 settembre, dal momento che sarete molto nervosi. Per quanto riguarda il lavoro, non sono consigliati cambiamenti repentini.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 settembre 2023), in amore avete voglia di chiarimenti, non si esclude un ritorno di fiamma. Guardatevi intorno. I cuori solitari si dovranno dare da fare. Tanto. Urano in transito nel vostro segno vi farà desiderare cambiamenti sul lavoro e sarete pronti a rimettere in discussione il vostro ruolo.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di questa settimana di metà settembre che parte oggi, 18 settembre 2023, finalmente l’amore procederà al meglio dopo la crisi che avete avuto la settimana scorsa. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo soddisfazioni. Grandi soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo settembre 2023 soffrirete un po’ sul lavoro poiché non riuscirete a farvi apprezzare così come vorreste. In amore le cose invece procederanno bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 settembre 2023), in queste ore di settembre sarete ancora pazzi d’amore ma fate attenzione a non dare adito a storie fallimentari o complicate… Importanti novità anche sul lavoro soprattutto durante la giornata di oggi. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, per voi è arrivato il momento di definire una storia d’amore o di fare nuovi incontri che potrebbero sconvolgere positivamente la vostra vita. La giornata più importante per l’amore sarà quella di venerdì, segnatevelo già ad ora! Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene e la salute sarà più forte di prima grazie alla Luna.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: finalmente l’amore procederà al meglio dopo la crisi che avete avuto la settimana scorsa.