Oroscopo Paolo Fox della settimana 11-17 settembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’11 al 17 settembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 settembre 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana non comincia proprio con il piede giusto per voi, forse a causa di alcune delusioni che avete avuto in passato, ora siete un po’ troppo diffidenti verso tutti e questo non vi permetterà di lasciarvi andare e di vivere delle intense emozioni, è un vero peccato! In campo lavorativo sarete un po’ agitati perché volete avere sempre tutto e subito,

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, difficile che perdiate la testa per qualcuno, ma quando succede, date sempre il massimo di voi stessi, cercando di non far mancare niente alla vostra dolce metà. Facendo così però, rischiate che qualcuno possa approfittarsi della vostra bontà, ed è proprio quello che potrebbe succedere nel corso di questa nuova settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa settimana avrete la testa tra le nuvole e questo potrebbe farvi commettere qualche errore di troppo, dovrete evitare distrazioni inutili per far sì che vada tutto liscio. Vi consiglio inoltre di non essere troppo diffidenti in amore, potrebbero presentarsi delle occasioni molto interessanti e in questi casi bisogna prenderle al volo!

CANCRO

Cari Cancro, questa nuova settimana comincia all’insegna dell’ambizione e avrete voglia di dimostrare a tutti quanto valete, finalmente ora riuscite a vedere le cose sotto un punto di vista diverso e grazie al vostro impegno riuscirete ad ottenere dei grandi risultati sul lavoro, in fondo dopo tanto impegno, questa è la giusta ricompensa per voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 settembre 2023), si prospetta una settimana molto positiva fatta di tante belle occasioni, mi raccomando quindi di non farvele scappare! Nonostante ciò, avrete molti pensieri per la testa e forse questo in alcuni casi non vi permetterà di fare la scelta giusta.

VERGINE

Cari Vergine, in questa nuova settimana avrete qualche discussione di troppo a causa del vostro carattere un po’ troppo rigido, in alcuni casi sarebbe meglio lasciarsi andare e non pensare troppo al lavoro e agli impegni. Cercate di essere più leggeri e di godervi le cose belle della vita.

BILANCIA

Cari Bilancia, in questa settimana avrete tanta voglia di vivere e di amare, organizzerete delle piacevoli serate in compagnia del vostro partner e magari anche qualcosa di trasgressivo per ravvivare un po’ i vecchi rapporti di coppia, in fondo si sa che basta poco per farvi annoiare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, questa nuova settimana sembra cominciare meglio rispetto a quella passata. I single avranno finalmente tante buone opportunità dal punto di vista sentimentale, starà a voi sfruttarle al meglio. Qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi a vivere due storie d’amore contemporaneamente, vi consiglio quindi di fare molta attenzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, dopo giorni bui, finalmente questa nuova settimana comincia alla grande per gli amici nati sotto il segno del Sagittario. Arriveranno tante buone notizie che potrebbero riguardare la sfera sentimentale, ma anche l’ambito lavorativo. In questo periodo vi siete impegnati tanto e ora avrete la giusta ricompensa. Potreste sentire la necessità di aprirvi con un amico, non abbiate paura di mettere a nudo le vostre emozioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana non comincia proprio con il piede giusto per voi. Vi ritroverete a discutere anche per motivi banali, ultimamente siete molto suscettibili. Il mio consiglio è quello di non esagerare nelle discussioni, dosate le vostre parole, altrimenti rischierete di passare dalla parte del torto e qualcuno potrebbe mettervi in cattiva luce.

ACQUARIO

Cari Acquario, uno degli aspetti migliori del vostro carattere è che non vi importa nulla del pensiero delle altre persone, questa è una cosa molto positiva perché vi permette di vivere in maniera serena e in piena libertà. In questa settimana avrete tanta voglia di mettervi in gioco e di stare al centro dell’attenzione. Riuscirete a raggiungere tutti i vostri obiettivi sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, le persone nate sotto il segno dei Pesci avranno tante opportunità lavorative da sfruttare in questa nuova settimana, mi raccomando, non lasciatevele scappare! Siete voi i padroni della vostra vita e se lo vorrete, potrete cambiare ogni cosa. Vi renderete conto che qualcuno proverà invidia nei vostri confronti, andate avanti per la vostra strada senza pensarci troppo.

