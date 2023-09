Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 18 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre prestate attenzione sul lavoro dal momento che potreste vivere qualche problema con i colleghi e i collaboratori. Settimana buona per l’amore dal momento che avete Venere nel segno. Ma durante le prossime ore tenete duro…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 settembre 2023), per voi si prospetta una settimana spezzata a metà dal momento che martedì e mercoledì saranno delle giornate faticose ma recuperere già da venerdì. In amore andrà alla grande con Marte in ottimo aspetto che rafforza la sessualità e l’erotismo. Godetevi il momento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attendono ore, se non giornate, importanti per quanto riguarda l’amore: avete Venere positiva nel segno! Potete chiarire una situazione o troncare qualcosa che non vi piace più. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore avrete qualche perplessità in meno. In arrivo nuovi accordi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana di settembre dovrete essere molto calmi e agire con cautele. Le cose non stanno andando bene. In amore sarete molto indecisi e per questo motivo cercate di evitare i conflitti e battibecchi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 settembre 2023), nel corso delle prossime ore di questa giornata di metà mese avrete una marcia in più per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. Avete le stelle favorevoli in amore. Avete volgia di un cambiamento sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, questa settimana di metà settembre potreste avere qualche problema per quanto riguarda l’amore soprattutto per chi non ha il coraggio di cambiare una storia che non funziona.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: vi attendono ore, se non giornate, importanti per quanto riguarda l’amore.