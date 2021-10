Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 18 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in molte situazioni cercate di non tirare troppo la corda. Questo è un periodo delicato, avete la sensazione che ogni cosa vi stia sfuggendo di mano – lavoro, casa, amore – ma non è così, dovete soltanto imparare a differenziare la realtà dalla fantasia. La vostra testa ha preso il comando e vi suggerisce cose che non sono realmente lì. Fate un passo indietro, imparate a riscoprire la semplicità della routine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (18 ottobre 2021), fate attenzione ad alcune relazioni interpersonali che potrebbero incappare in qualche malinteso. Non lasciatevi contagiare da quello che dicono e pensano gli altri, andate dritti alla fonte per capire qual è la verità. Siete troppo suggestionabili in questo periodo della vostra vita, circondatevi soltanto di persone fidate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete alle prese con una dura verità. Da tempo eravate alla ricerca dell’amore, quello puro, e invece avete scoperto di essere stati presi in giro. Il colpo è forte, difficile da mandar giù, ma passerà anche questa e ritornerete in pista più forti di prima. La prossima volta, però, non mettete subito il cuore in mano al primo sconosciuto che passa, date un peso alle emozioni e vedrete che lo scudo si aprirà soltanto quando ne varrà la pena.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, si apre per voi una settimana complicata. Non date tutto per scontato, quello che avete potrebbe facilmente andar via. Ciò nonostante, è importante che manteniate la calma, non dovete lasciare il comando nelle mani dell’angoscia, con il giusto equilibrio ogni cosa trova il suo posto. Il lavoro vi dà noia, l’amore inesistente crea in voi qualche malessere: non vi resta che circondarvi di amici sinceri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (lunedì 18 ottobre 2021), per voi in arrivo una giornata impegnativa: avete tanto lavoro arretrato, siete sul punto di licenziarvi per quanto opprimente è diventata la vostra professione, ma non dovete mollare, non ora che siete così vicini da ottenere un importante risultato. La famiglia vi sostiene anche nei momenti più cupi, dovreste darle molto più spazio.

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – 18 ottobre 2021 – avete deciso di dare una seconda opportunità a chi in passato ha bussato alla vostra porta e l’ha trovata chiusa, forse perché troppo impegnati a leccarvi ancora le ferite arrecate da qualcun altro. Non circondatevi di fantasmi, date l’opportunità ad altri di dimostrare il proprio valore e vedrete che la felicità tornerà nei vostri occhi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete pronti a una nuova avventura sentimentale dopo tanto tempo di solitudine.

