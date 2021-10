Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sul lavoro siete assoluti protagonisti della vostra attività e chiamati in causa nel prendere decisioni importanti. Non dovete però trascurare neppure la cura del fisico e il vostro benessere psichico. Non è il caso di rinunciare all’amore per un po’ di carriera. O non è così?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (18 ottobre 2021), la giornata sarà piuttosto negativa, almeno al mattino, ma poi pian piano ritroverete brio ed entusiasmo. La famiglia ha sempre da ridere sulle vostre scelte, il partner è distante e il lavoro offre pochi stimoli: sarà che forse dovete voltare pagina se non addirittura cambiare libro?

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata promette grandi salti in avanti per quelli di voi che avevano un sogno nel cassetto e hanno avuto il coraggio di rimetterlo in gioco. Non avete niente da invidiare agli altri e adesso lo sapete, l’importante è credere in quel che fate, non lasciatevi abbattere dalle avversità. L’amore per questa volta tenetelo da parte, sarà per la prossima.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una giornata impegnativa. Dovrete affrontare qualche ostacolo soprattutto sentimentale, di recente avete avuto uno scontro di troppo con la vostra dolce metà e non gliel’avete ancora perdonato. Non rimuginate troppo e non serbate rancore, la vita è troppo breve! Prima di aprire bocca però ragionate bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 ottobre 2021), non vi tirate mai indietro quando lanciano il guanto di sfida, eppure questa volta partite con un pizzico di svantaggio. Perché? La vostra testa sarà su un altro pianeta, Marte forse, non vi sembra chiaro il motivo per il quale state combattendo questa volta e per dei leader come voi non è cosa facile sapere di aver perso la bussola. Ricordate che chiedere aiuto non è simbolo di debolezza.

VERGINE

Cari Vergine, dovete stare attenti perché la vostra forma inizia a risentire delle eccessive preoccupazioni. Va bene concedersi qualche coccola gastronomica ogni tanto, ma tenetevi lontani dagli abusi. Il lavoro comporta una ricca dose di stress che avete deciso di esorcizzare con attività fisica e qualche litigata con il partner: non abusatene.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete coraggio da vendere e non vi spaventano le sfide che la vita vi pone davanti. Continuate per la vostra strada: il segreto del successo è pensare solo a voi stessi.

