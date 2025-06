Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 16 giugno evitate conflitti, in particolare nei rapporti stretti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è bisogno di maggiore fermezza. Le relazioni affettive richiedono attenzione. Molta attenzione. Il prossimo fine settimana sarà più sereno e stimolante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 giugno 2025), intuito al massimo livello in queste ore di metà mese. Vi attende una settimana intensa, dove potreste prendere decisioni importanti. L’amore torna protagonista con maggiore consapevolezza rispetto al recente passato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è il momento giusto per parlare chiaro in amore e non solo. Non rimandate ciò che va chiarito ora. Subito. Capitolo lavoro; piccoli ostacoli si superano facilmente se restate positivi e pronti a faticare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella che è appena iniziata sarà una fase di riflessione e costruzione. Concentratevi su progetti concreti. Non temete il confronto. Favoriti gli incontri con segni di Terra. Datevi da fare. A lavoro!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 giugno 2025), c’è voglia di evasione, ma anche di concretezza. Capitolo lavoro: potreste ricevere una proposta originale. Ponderate bene prima di prendere una decisione. Questo è il momento di lasciarsi andare, ma con cautela.

PESCI

Cari Pesci, quella che è appena iniziata sarà una settimana emotiva ma fertile. La Luna vi aiuta a chiarire una situazione ambigua. Tutto dipende da quanto siete disposti a fidarvi del prossimo…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: intuito al massimo livello in queste ore di metà giugno.