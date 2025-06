Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 giugno 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 giugno 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 16 giugno 2025 la determinazione sarà premiata. Capitolo lavoro: dopo il tanto lavoro svolto, potreste ricevere una conferma importante. In amore possibili dei piccoli fraintendimenti che andranno chiariti con calma. Moderate le reazioni…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 giugno 2025), nel corso delle prossime ore di questo giorno di metà mese fate attenzione a non isolarvi. Lavoro? Nuove opportunità in vista, ma occorre flessibilità. Chi è in coppia deve trovare nuovi spazi di complicità.

GEMELLI

Cari Gemelli, il Sole è nel vostro segno e già oggi – 16 giugno – vi donerà vitalità. Quella che sta iniziando è una settimana che si rivelerà ideale per iniziare nuovi progetti o riallacciare rapporti. La Luna favorevole tra domani e mercoledì faciliterà il dialogo.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 16 giugno 2025 sarà importante mantenere l’equilibrio tra desideri personali e doveri familiari. Attenzione alle spese impulsive. Le emozioni si faranno profonde.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 giugno 2025), questo è un buon momento per la carriera: potete ottenere riconoscimenti se restate concentrati. Serve chiarezza e serenità in amore. Alcune situazioni andranno risolte una volta per tutte. Metteteci un punto.

VERGINE

Cari Vergine, quella che parte oggi è una settimana positiva, ottima per migliorare la vostra posizione lavorativa. Venere in queste ore vi sorride e favorisce i sentimenti. Le coppie stabili progettano il futuro, mentre i single potrebbero avere un incontro speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: potreste ricevere una conferma importante sul lavoro.