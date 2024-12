Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che prende il via oggi, lunedì 16 dicembre, sarà di equilibrio e pace. Venere favorirà le relazioni, sia affettive sia professionali. Dedicate tempo alla comunicazione per risolvere eventuali conflitti. Inutile litigare quando si può trovare un accordo…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 dicembre 2024), Marte vi spinge a risolvere situazioni rimaste in sospeso per troppo tempo. Cercate di evitare tensioni e di concentrarvi su attività che vi aiutino a canalizzare l’energia nella giusta direzione. Calma e sangue freddo mentre parlate con gli altri. Non accendetevi per nulla…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il Sole nel vostro segno porta grande entusiasmo nel corso della giornata di oggi, 16 dicembre 2024. Questo è un momento perfetto per prendere iniziative, ma non trascurate la famiglia e gli affetti più cari. Non ora. Attenzione!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Giove in buon aspetto nel corso delle prossime ore di questo 16 dicembre 2024 potrete aspettarvi progressi sul lavoro. Questo è il momento di prendere decisioni importanti per il futuro. Coraggio e calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 dicembre 2024), vi trovate in una fase di introspezione. Siete pensierosi. Avete tante cose per la testa. Mercurio retrogrado nel corso delle prossime ore di questo dicembre vi inviterà a valutare bene le vostre scelte, soprattutto in ambito lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, molti di voi – a partire da oggi – vivranno una settimana creativa e ispirata. Nettuno nel vostro segno, già domani (16 dicembre), stimolerà nuove idee, ma cercate di mantenere i piedi per terra. La testa deve stare sui progetti concreti. Meno sogni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere favorirà le relazioni, sia affettive sia professionali.