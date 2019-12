Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana parte in modo davvero interessante. Finalmente avete focalizzato un obiettivo, sia a livello professionale che amoroso, e avete deciso di impegnarvi al massimo per raggiungerlo. Per fare questo, però, trascurerete un po’ i vostri affari familiari. Ma è giusto così, solo che, in periodo natalizio, fate attenzione a non esagerare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata non è delle migliori purtroppo, siete molto stanchi e stressati e vi attende una settimana faticosa. Non è una domenica di recupero, ma una domenica sempre all’insegna degli impegni. Venere è dissonante e in queste ultime giornate vi ha gettato un po’ nel caos. Le coppie sono in armonia, è per i single che è un periodo all’insegna di dubbi.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi 16 dicembre è una giornata tutto sommato positiva. Avrete un buon successo con le vostre iniziative, ma il consiglio è di non pensare in prospettiva solo se riguarda il lavoro. Quando vi decidete a consolidare un rapporto ormai maturo per qualche passo importante?

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Capricorno, questo lunedì è assolutamente positivo e fortunato, preludio di una settimana in cui ci sarà poco o niente di cui lamentarvi. Dopo un novembre un po’ sottotono state recuperando sotto diversi punti di vista e vi affacciate al 2020 con entusiasmo: cosa vi porterà il nuovo anno?

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi la stanchezza si farà sentire forte e chiaro. Dopo una settimana impegnativa ci sta sentirsi spossati e non riuscire ad alzarsi dal divano: concedetevi una giornata poco attiva senza farvi venire i sensi di colpa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi lunedì 16 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 16 dicembre 2019

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede andare incontro a un periodo assolutamente felice. Grazie all’appoggio di qualcuno riuscirete ad arrivare lì dove volevate entro la fine dell’anno e ne inizierete dunque uno nuovo con positività ed entusiasmo.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Grazie all’appoggio di qualcuno riuscirete ad arrivare lì dove volevate entro la fine dell’anno e ne inizierete dunque uno nuovo con positività ed entusiasmo!

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE