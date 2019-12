Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, finalmente, dopo una settimana davvero difficile, inizia a splendere il sole nel vostro cielo dicembrino. Sarai pieno di energia ed entusiasmo e il fatto di aver risolto alcune incomprensioni con il partner o persone a cui tenete vi farà iniziare la settimana in modo assolutamente positivo.

TORO

Oggi, lunedì 16 dicembre, la settimana parte in un modo un po’ faticoso, ma se riuscirete a resistere già da domani le cose andranno molto meglio. Il prossimo anno sarete dei veri protagonisti, pronti a riscattarsi di tanti bocconi amari che avete mandato giù nel 2019 e a non farvi più andare bene certi comportamenti da parte del partner. È un 2020 di rivalsa, state pronti.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, la giornata sarà particolarmente fortunata per affari e finanze, che verranno un po’ rimpinguate per vostra grande gioia. L’amore anche va benissimo, con un ritorno di passione per chi è in coppia e nuove occasioni per i single.

CANCRO

Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede ancora bloccati in una situazione in cui non riuscite ad andare né avanti né indietro. Avete bisogno di una novità, di un segno che qualcosa si muove e può ridiventare positiva, e lo avrete molto presto. Siete focalizzati soprattutto sul lavoro, comunque, e concedete poco spazio all’amore.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi, la giornata è molto interessante grazie alla Luna che irradia una buona luce. Ci sarà un certo recupero, soprattutto a livello professionale, con l’amore che invece vivrà qualche momento di agitazione che verrà superato presto grazie ad un po’ di pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, non è detto che nei prossimi giorni le cose andranno esattamente come le avevate programmate. Anzi, ci potranno essere delle deviazioni al percorso che vi porteranno in luoghi stimolanti e nuovi. Se avete qualche problema con il partner, cercate di utilizzare proprio questa strategia: provate un nuovo percorso per arrivare alla soluzione della controversia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: la giornata sarà particolarmente fortunata per affari e finanze, che verranno un po’ rimpinguate per vostra grande gioia.

