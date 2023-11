Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 novembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sembra che stiate navigando in acque un po’ mosse… In amore durante la giornata di oggi, 13 novembre, le cose potrebbero rivelarsi un tantino complicate, ma non disperate perché l’energia non vi manca di certo per affrontare tutto al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono sfide interessanti che potrebbero testare la vostra abilità di leadership.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 novembre 2023), le stelle sono un po’ capricciose ultimamente. Potreste trovare qualche battuta d’arresto in campo amoroso e lavorativo, quindi occhio a non mettere troppa carne al fuoco. La vostra energia è fluttuante in queste ore: prendetevi i vostri momenti di pausa senza sensi di colpa.

GEMELLI

Cari Gemelli, state entrando in un periodo di alti e bassi. Potreste sentirvi come su una montagna russa emotiva, ma cercate di non lasciare che vi trascini via… In amore, potrebbe esserci qualche turbolenza in vista. Tenete duro e la barra dritta!

CANCRO

Cari Cancro, state per navigare in acque piuttosto mosse, agitate… Per quanto riguarda le finanze, potrebbe esserci qualche onda più alta del previsto. In amore, le cose sembrano andare con un ritmo più tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono grandi scossoni all’orizzonte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 novembre 2023), potrebbe non essere il momento di puntare alla luna in amore o carriera. Ma la fortuna è un po’ come le onde: viene e va. Prestate attenzione alle vostre finanze… Non esagerate.

VERGINE

Cari Vergine, sembra che l’universo abbia deciso di mescolare un po’ le carte in queste ore di novembre. Non è il momento di fare grandi piani, in particolare in amore e finanze. La vostra energia potrebbe fluttuare quindi fate attenzione a non esagerare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: non esagerate con le pretese, ma tranquilli: la fortuna può arrivare da un momento all’altro.