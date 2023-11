Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durate la giornata di oggi, 13 novembre 2023, la vostra adattabilità potrebbe essere messa alla prova, preparatevi a essere flessibili come una canna al vento. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono alcune sfide all’orizzonte; cercate di mantenere la calma e andate avanti senza perdere il sorriso. In amore, le cose si presentano interessanti. Ma tenete gli occhi ben aperti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 novembre 2023), sembra che voi stiate attraversando un periodo di alti e bassi in termini di benessere fisico. Per quanto riguarda il lavoro, le cose vanno con il pilota automatico, ma non dormite sugli allori. Amore? Vorreste avere più tempo per pensarci, ma il poco che avete può essere utilizzato al meglio…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi è in vista un periodo interessante. Molto interessante. La vostra adattabilità e il vostro equilibrio interiore potrebbero essere messi alla prova, ma non lasciate che questo vi spaventi troppo. Riuscirete a godervi tutto al meglio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sembra che il vento stia soffiando in varie direzioni. L’adattabilità potrebbe essere messa alla prova, ma non fatevi scoraggiare dai piccoli ostacoli giornalieri. Tenete duro! Sul fronte dell’amore e della carriera, diciamo che ci sono giorni migliori all’orizzonte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 novembre 2023), sembra che l’universo abbia deciso di mettere alla prova la vostra adattabilità e il vostro equilibrio interiore. Aspettatevi qualche scossone sul fronte delle finanze, ma nulla che non possiate gestire con quel vostro spirito avventuriero. La carriera va a gonfie vele.

PESCI

Cari Pesci, sembra proprio che l’adattabilità non sia il vostro forte in questo periodo dell’anno. Ma attenzione: c’è una luce di creatività in fondo al tunnel e potrebbe essere la chiave per sbloccare qualche situazione. Amore? Diciamo che potreste voler rimandare le grandi decisioni a momenti migliori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: per voi è in vista un periodo interessante.