Oroscopo Paolo Fox della settimana 6-12 novembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 novembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 novembre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, si susseguiranno giorni positivi e vantaggiosi, soprattutto sul fronte lavorativo, ma anche momenti più tesi che creeranno qualche ostacolo. I contrattempi non mancheranno, ma nel weekend potrete comunque ottenere dei risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi troverete particolarmente ottimisti e positivi. Nonostante gli imprevisti, continuerete a seguire la vostra strada senza lasciarvi destabilizzare. Anche in amore si prospettano nuovi scenari.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di sorridere. Le stelle vi favoriscono e vi sostengono mentre voi siete concentrati, sicuri e determinati nel vostro percorso. Il vostro istinto non vi abbandonerà nemmeno questa volta, quindi seguite le vostre intuizioni. Non lasciatevi sfuggire un’altra opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, settimana promettente: state aprendo la strada per i vostri futuri progetti e anche l’amore sarà favorito nei prossimi giorni. Potrebbero esserci nuovi incontri in arrivo. Sul lavoro, dimostrate le vostre abilità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6-12 novembre 2023), vi aspettano giorni importanti questa settimana, quindi ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi e da trascorrere con i vostri cari. Approfittate di questa settimana per dedicare del tempo a coloro che amate.

VERGINE

Cari Vergine, ci sarà qualche turbolenza che vi creerà preoccupazione. Ci saranno giorni “sì” alternati a giorni “no”. Se state aspettando momenti più propizi, arriveranno presto. Non è il momento adatto per tentare grandi colpi.

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana vi troverete a calmare gli animi infuocati di coloro che vi circondano. Continuerete a rimediare agli errori altrui, sia in famiglia che sul lavoro. Potreste essere un po’ irritabili e tendere a tenere tutti a distanza. Ricordatevi che non siete responsabili di tutto ciò che accade.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il cielo non sarà dei migliori in questi giorni, con troppe preoccupazioni e nuvole all’orizzonte. Avrete bisogno di ritagliarvi dei momenti di tranquillità e di non essere disturbati. Abbiate pazienza e questo periodo diventerà solo un ricordo lontano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vi sentirete particolarmente confusi in questi giorni, cari amici del Sagittario. Avrete incertezze in amore e anche sulle azioni da intraprendere. La tensione sul lavoro ostacolerà il vostro operato. Ignorate chi cerca di provocarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi e a liberarvi di qualche rancore. Non mancheranno però giornate malinconiche, quindi imparate a guardare oltre i rimpianti.

ACQUARIO

Cari Acquario, in queste giornate di novembre, vi troverete alle prese con eccessi di entusiasmo che vi spingeranno a fare troppo e tutto in fretta. Non agite prima del tempo, rischiate di mandare tutto all’aria.

PESCI

Cari Pesci, il sereno tornerà nella vostra vita questa settimana, cari amici dei Pesci. I primi giorni saranno impegnativi, ma a metà settimana riuscirete a ritagliarvi del tempo per voi stessi. Concedetevi qualche ora di relax. State attenti a metà settimana, potreste scoprire qualcuno con le mani nel sacco.

