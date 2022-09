Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 12 settembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 12 settembre – possono nascere complicazioni di tipo economico, forse perché avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate di limitare le uscite superflue. Ma d’altronde se avete una famiglia è impossibile non avere certe spese. Magari una promozione sul lavoro potrebbe aiutare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 settembre 2022), le coppie che vivono una storia importante possono concretizzare nel giro di poco tempo un progetto importante, come il matrimonio o una convivenza. Il momento di prendere decisioni e scelte serie è arrivato.

GEMELLI

Cari Gemelli, con questa Luna nel segno potrebbero esserci complicanze nella vita di coppia. Magari è arrivato il momento di tagliare la testa al toro e capire se vale davvero la pena andare avanti insieme o è meglio mettere un punto fermo e voltare pagina.

CANCRO

Cari Cancro, in questo inizio di settimana avvertirete una certa confusione, come se qualcosa non va secondo i piani e questo vi sta tormentando. Le discussioni sono in aumento, forse perché siete convinti delle vostre idee e non volete assolutamente rinunciarci.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 settembre 2022), se ci sono momenti di tormento o intolleranza, è il caso di prendere decisioni serie e ferme sul da farsi. A livello sentimentale può aprirsi una fase di recupero. Insomma, rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – lunedì 12 settembre 2022 – le coppie che hanno problemi da tempo, possono finalmente parlarsi e chiarire. Solo così potrete ripartire con ancora più slancio, e magari recuperare anche l’intesa sotto le coperte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: risolvete un problema di coppia e ripartite con più slancio.