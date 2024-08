Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 12 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi non trova l’amore è perché magari non crede abbastanza nelle proprie capacità. La paura di sbagliare va eliminata, bisogna cercare di ritrovare un po’ di serenità e fiducia in voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 agosto 2024), stelle intriganti per voi. Le amicizie e l’amore nati negli ultimi tempi o giorni potranno spiccare il volo a settembre quando Venere sarà nel segno. E’ il periodo ideale per lanciare nuove idee anche sul lavoro. Il futuro prossimo è vostro!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non escludete eventuali nuove storie con il transito di Venere nel vostro segno. In amore sarete molto, molto, forti: approfittatene. Non perdete l’occasione. Trasferimenti, cambiamenti e nuove opportunità in arrivo! Guardatevi intorno!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana di agosto 2024 nascerà con la Luna favorevole. Sarà un periodo durante il quale sarà meglio ascoltare i pareri delle persone che vi stanno attorno. In amore momento di verifica. Usate bene la testa senza però trascurare il cuore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 agosto 2024), in questo periodo siete agitati per alcune situazioni che riguardano il lavoro. Non date troppo spazio alle perplessità: le coppie forti a breve potranno ritrovare quell’intimità che si era un po’ persa tra i mesi di giugno e luglio.

PESCI

Cari Pesci, vorrete tornare ad essere protagonisti anche sulla base di quello che avete fatto negli ultimi mesi. In amore i mesi di settembre e ottobre vi faranno battere forte il cuore. Lasciate stare atteggiamenti pessimisti che ogni tanto entrano nella vostra vita. Ottimismo!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: stelle intriganti per voi. Bene l’amore e i rapporti con gli altri.