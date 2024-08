Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 12 agosto 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questo momento dell’anno dovete recuperare un po’ di forma fisica: avvertite un calo oppure una persistente stanchezza. Sarete irritabili e nervosi. Calma e sangue freddo. Per quanto riguarda l’amore, c’è ancora qualche dubbio, ma non è detto che tutti riguardino il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 agosto 2024), speriamo che questo mese di agosto stia passando in modo diverso dal solito, perché avete davvero voglia di fare cose nuove. Di cambiare qualche cosa nella vostra vita lavoritavo e/o sentimentale.

GEMELLI

Cari Gemelli, non è tutto chiaro in queste ore di quasi metà agosto. Potreste anche sentire un po’ di agitazione. Cercate di non perdere la pazienza. Sappiamo che fino alla fine del mese avrete Venere favorevole, che aiuterà l’amore e non solo. Coraggio! Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, sarebbe opportuno staccare un po’ la spina nel corso delle prossime ore visti i grandi impegni che vi attendono nel corso del prossimo autunno. Resta però una grande irrequietezza affettiva e questo può rivelarsi un problema… Psicologicamente vi trovate in uno stato di agitazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 agosto 2024), dal punto di vista sentimentale c’è da cancellare un passato complicato ma il futuro darà qualcosa in più. Tenete duro e guardate al futuro con grande fiducia, soprattutto in voi stessi…

VERGINE

Cari Vergine, c’è una bella Luna nel segno: potreste programmare per bene le prossime giornate di questo mese di agosto. Se il vostro cuore è solo, non tiratevi indietro. Buttatevi! Se c’è una persona che ha già la vostra fiducia, ci sono grandi progetti per i prossimi mesi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottimo momento per voi. Datevi da fare in amore!