Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 11 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede pronti per ricominciare a camminare sul sentiero di una nuova storia sentimentale. Dopo aver chiuso una storia importante, potrete tornare ad amare senza paura del futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, le cose vanno molto meglio in amore, tanto che sfoggiate una sicurezza che a volte potrebbe sembrare quasi troppo. Vivete passo passo le diverse tappe di una nuova storia. Sul lavoro non pretendete più del possibile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete Mercurio in opposizione e dovete prestare un po’ di attenzione alle vostre parole, perché potreste arrivare a una pesante discussione con il vostro partner o qualche familiare. Siate prudenti e diplomatici.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è nel segno e vi rende fortunati e sereni. In amore le cose vanno bene, non avete di che lamentarvi del partner e vi sentite in una coppia ben consolidata. Cercate di non alterare in nessun modo questo bell’equilibrio.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, soprattutto nel fornirvi le giuste energie per cominciare la settimana con il piede giusto. Se siete impegnati in una relazione sentimentale nata da poco tempo, vedrete dei bei passi avanti.

PESCI

Cari Pesci, secondo Palo Fox questo lunedì sarà difficile per voi, con tante problematiche che sorgeranno sul lavoro e vi procureranno non pochi grattacapi. Non perdete la pazienza e risolvete tutto prima di tornare a casa a godervi del meritato riposo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

