Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 10 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – lunedì 10 maggio 2021 – dovete essere sorridenti e ottimisti perché le stelle vi proteggono e vi assistono. Bene in particolare i rapporti con Toro e Sagittario. Lavoro? Molti di voi dovranno fare i conti con un cambiamento drastico nella propria vita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in arrivo una giornata provocante e all’insegna della passione. Se avete un partner, preparatevi a notti di fuoco. Fisicamente non siete al top. Non trascurate la famiglia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche se le stelle sono positive, durante la giornata di oggi – 10 maggio – non mancherà un calo di emozioni nella vostra routine, con parecchie tensioni da affrontare. Gli impegni in questa estate non mancheranno, ma concentratevi soprattutto sulle cose che vi piacciono di più.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si preannuncia una giornata e una settimana molto importanti. Preparatevi già da adesso ad un’estate che vi vedrà grandi protagonisti, avrete un’energia e una carica fuori dal comune. I vostri progetti possono finalmente ripartire alla grande.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (lunedì 10 maggio 2021), questa sarà una giornata e in generale una settimana fiacca. Tutta colpa della Luna dissonante. Dopo tanto impegno e sacrifici, potete iniziare a raccogliere i frutti del vostro lavoro. Cercate però di non prendere troppi impegni…

PESCI

Cari Pesci, questa è una giornata nella quale sarete dubbiosi e pensierosi. Fate tutto con molta calma e non fatevi prendere dall’ansia. Ultimamente state facendo troppe cose e tutte insieme, così ne va della qualità. Chiarite eventuali problemi sentimentali.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: inizia la vostra fase di riscatto. Avanti così!

