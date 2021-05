Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 10 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – lunedì 10 maggio – Mercurio in Toro porterà piacevoli novità per il vostro segno. Chi vuole cambiare professione potrà trovare grosse opportunità. In amore ci possono essere buone occasioni e incontri, ma non per creare storie di lungo termine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 maggi0 2021), si apre una settimana davvero al top. Avete un grande fascino che vi rende irresistibili. Per quanto riguarda il lavoro, se saprete come comportarvi, potrete ben figurare e togliervi grosse soddisfazioni. Il momento di voltare pagina è arrivato.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi sono giornate non facili dal punto di vista lavorativo. Tante le questioni che vi tolgono il sonno: parlatene con il vostro capo o con i più stretti collaboratori. Dovete trovare una soluzione. Per quanto riguarda l’amore, evitate storie complicate in partenza.

CANCRO

Cari Cancro, vivrete una seconda metà di maggio molto interessante e particolare. Urano favorevole vi porterà a cambiare qualcosa. Capitolo lavoro: potrete intraprendere un nuovo percorso o ricevere comunicazioni importanti. Non scoraggiatevi alle prime difficoltà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 maggio 2021), siete in una fase di grande cambiamento, soprattutto sul piano lavorativo. Dovete valutare attentamente cosa fare, soprattutto se siete giovani e state costruendo il vostro futuro. Bene l’amore.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi – lunedì 10 maggio – sarà all’insegna della ripresa dopo un periodo complesso. L’inizio della settimana sarà comunque faticoso, perché dovete risolvere alcuni problemi. Le coppie stabili possono iniziare a progettare qualcosa di speciale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: state vivendo giornate nelle quali potrete togliervi belle soddisfazioni.

