Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 10 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le tensioni che sono nate nel weekend appena passato saranno di difficile gestione, anche Marte in opposizione chiederà chiarezza. Qualcosa da rivedere dal punto di vista emotivo ed intellettivo. Calma e sangue freddo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 gennaio 2022), vivrete una giornata di grande conforto soprattutto se non si lavora, così si può stare in famiglia o con il partner. Nella sfera dei sentimenti, la situazione più importante l’avrete dal mese di febbraio. Con Venere neutrale possono nascere emozioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento in cui anche voi potete lanciare segnali o emozioni speciali agli altri. A chi vi piace o vi sta vicino. Se non fosse già successo, può accadere ora. E’ possibile che avete una grande passione nel cuore, che dovete rivelare una grande sensazione di affetto e positività ad una persona.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quadro astrale un po’ conflittuale per i nati sotto questo segno. Diverse perplessità caratterizzano queste giornate sul lavoro e in famiglia. Se credete che una persona non sia dalla vostra parte provate ad evitare ulteriori contrasti e parlate chiaro. In questo periodo c’è la necessità di farlo. Coraggio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 gennaio 2022), dovete fare il punto della situazione senza perdervi nei dettagli. La Luna tocca il settore dei viaggi. E’ una fase in cui è importante valutare i sentimenti. Giove e Venere sono favorevoli e portano relazioni ed emozioni di un certo peso.

PESCI

Cari Pesci, qualcuno si porrà domande sulla relazione che sta vivendo. Andare avanti o finirla qui? Se ci sono due relazioni in ballo, fare una scelta è d’obbligo, ma è consigliabile rinviarla a febbraio. A volte le emozioni vengono trattenute, non esternarle crea un problema…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: anche voi potete lanciare segnali o emozioni speciali agli altri. Fatelo ora.