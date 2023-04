Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 10 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, situazione di stallo per molti di voi. Sul piano dei guadagni purtroppo questa fase rimane delicata, ma più avanti arriverà un periodo di rinnovamento. Per ora ai nati sotto questo segno è stato concesso poco, ma tranquilli: presto arriverà il momento del riscatto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 aprile 2023), nel corso delle prossime ore le attività saranno premiate dalle stelle. Una riconferma o bella notizia potrebbe essere già arrivata. Nel corso della settimana che inizia oggi, però, non si esclude qualche problema con i soldi. Durante la gioranta di venerdì meglio non fare polemiche. Mordetevi la lingua se necessario.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, basta. Non perdete tempo. Chi ha un contratto in scadenza può contare su un rinnovamento e a questo proposito l’astrologo consiglia di non perdere tempo se si vuole puntare ad un nuovo incarico. Magari la svolta è più vicina di quanto pensiate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo momento è importante essere più positivi del solito, anche se la Luna nel segno nei prossimi giorni, in particolare mercoledì, causerà qualche momento di tensione di troppo. Tenete duro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 aprile 2023), recentemente qualcuno ha perso la pazienza in maniera anche eccessiva, dunque il consiglio è di non arrabbiarsi ulteriormente. Cercate di restare calmi. Per quanto riguarda il lavoro, nella giornata di sabato potrebbero esserci delle novità. Andate avanti giorno dopo giorno.

PESCI

Cari Pesci, il settore dei contatti e delle comunicazioni promette molto, ma molto bene. Non si accettano più rinvii e chi ha fatto una proposta ora vuole capire se è stata accettata o meno. Avete bisogno di certezze.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: attività premiate dalle stelle e una riconferma potrebbe essere già arrivata.