Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 10 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 10 aprile 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 10 aprile (Pasquetta) le stelle favoriranno i nuovi incarichi; i nati sotto questo segno da qualche mese hanno un avversario che è meno temibile del previsto, perciò ora si può vincere con maggior facilità. Coraggio però: volete volerlo voi prima di tutto!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 aprile 2023), è arrivato il momento di mettersi in gioco. O meglio rimettersi. Grande cielo in arrivo per voi. Le stelle vi aiuteranno alla grande. Se le idee sono giuste e i progetti realizzabili, sarà difficile commettere degli errori; i più giovani forse si metteranno in gioco altrove.

GEMELLI

Cari Gemelli, nuovi obiettivi per voi nel corso delle prossime ore. E’ il momento di proporsi nuovi scopi perché non si vuole più fare le solite cose. E’ in arrivo un’energia particolare e le stelle dei prossimi giorni aiuteranno a risolvere i problemi sorti di recente che vi tengono un po’ in ansia.

CANCRO

Cari Cancro, la possibilità che nel corso della giornata di oggi – 10 aprile – arrivino conferme è molto alta. Forse qualcuno ha già ricevuto qualcosa di buono nelle scorse ore. Periodo ricco di propositi positivi anche se Giove rimane contrario.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 10 aprile 2023), dovete tenere a bada l’orgoglio. Nel corso della settimana saranno favoriti i contatti di lavoro. Nel prossimo periodo sarà importante avere un atteggiamento comprensivo e meno orgoglioso e, soprattutto, non perdere di vista la possibilità dell’arrivo di una conferma. Calma.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione generale è ancora di attesa e nel corso delle prossime ore sarà possibile riprendersi qualcosa che è stato perso di recente. Ora stanno cambiando i referenti e alcune richieste potrebbero restare congelate ancora per un po’. Portate pazienza, tutto torna prima o poi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: è arrivato il momento di mettersi in gioco. Grande cielo in arrivo per voi.