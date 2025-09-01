Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 1 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 1 settembre 2025 godrete di una carica di energia che vi spingerà a prendere iniziative importanti. Capitolo lavoro: potreste dover affrontare nuove sfide, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superarle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 settembre 2025), Venere è in posizione favorevole in queste ore di fine/inizio mese: saranno favoriti l’amore e i rapporti personali. Le coppie potranno rafforzare il loro legame. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e il sangue freddo.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo in queste ore di agosto 2025 invita alla riflessione e alla riorganizzazione. Nel corso delle prossime ore di questo 1 settembre 2025 potreste sentirvi un po’ dispersi, ma è il momento giusto per pianificare nuovi progetti.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana che sta iniziando sarà ideale per dedicarvi alla famiglia e agli affetti più cari. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potrebbero esserci piccoli intoppi da dover gestire, ma con pazienza e calma riuscirete a risolverli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 1 settembre 2025), siete al centro dell’attenzione e questo vi renderà sicuri di voi. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità lavorative saranno favorevoli in queste ore di inizio settembre, ma non sottovalutate l’importanza delle relazioni personali.

VERGINE

Cari Vergine, periodo favorevole per la salute e il benessere. Per quanto riguarda il lavoro, il momento richiede concentrazione, ma potreste ricevere buone notizie o proposte interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: nel corso delle prossime ore godrete di una carica di energia che vi spingerà a prendere iniziative importanti.