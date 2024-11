Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 novembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 novembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, Venere è opposta e potrebbe portare un bel po’ di nervosismo nella sfera sentimentale. Prestate grande attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, così come in amore, ci sarà il rischio di litigare con gli altri. Meglio mantenere un profilo basso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 novembre 2024), in amore potrebbero esserci tensioni quindi meglio non provocare troppo il partner. Per quanto riguarda il lavoro, rischiate di più e fate vedere a tutti di cosa siete capaci.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di non vivere una storia d’amore parallela perché vi si ritorcerà contro. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione a non rovinare i rapporti con gli altri solo per un po’ di incomprensioni. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CANCRO

Cari Cancro, in amore potrebbero esserci problemi con il partner ma non fatevi travolgere dai pensieri negativi. Per quanto riguarda il lavoro, siete pieni di cose da fare. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche. Non tutto va secondo i piani, ma presto le cose miglioreranno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 novembre 2024), siete molto stanchi ultimamente ma niente paura perché presto ci sarà un bel recupero. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento della resa dei conti. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione perché questo periodo è molto impegnativo per i sentimenti. Forse ci sono stati litigi e discussioni con chi vi circonda. Ma voi non prendetevela, andate dritti per la vostra strada e vedrete che presto tutto si aggiusta. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene ma avete voglia di un salto di qualità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: in amore cercate di non tenere il piede in due scarpe, meritate di meglio. Se qualcosa non va come vorreste, impegnatevi per invertire la rotta.