Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 7 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è bisogno di un po’ più di tolleranza nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, niente paura perché le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Presto dimostrerete di che pasta siete fatti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 novembre 2024), in amore c’è bisogno di un po’ più di tolleranza e sul lavoro niente paura perché le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Dovete solo portare ancora un po’ di pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore è arrivato il momento delle novità ma cercate di usare sempre la testa nelle vostre scelte. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non cadere in polemica con i colleghi. Se avete qualche conto in sospeso, sarà il momento giusto per ottenere qualcosa di speciale. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore il cielo regala buone occasioni ma sta tutto a voi… Tutto è nelle vostre mani. Cercate di essere più onesti su ciò che davvero volete. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà modo di guadagnare qualcosa in più. Andate dritti per la vostra strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 novembre 2024), in amore c’è un po’ di nervosismo ma non cedete all’ansia. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere un po’ distratti, attenzione. Rischiate che qualche collega faccia di tutto per mettervi i bastoni fra le ruote e farvi perdere la pazienza. Andate dritti per la vostra strada.

PESCI

Cari Pesci, avrete modo di fare incontri interessanti quindi aprite il vostro cuore al prossimo. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a superare alla grande tutte le prove. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto arriveranno belle sorprese.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Gemelli: in amore cercate di non tenere il piede in due scarpe, meritate di meglio. Se qualcosa non va come vorreste, impegnatevi per invertire la rotta.