Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 novembre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la luna nuova vi incoraggia a liberare un segreto che vi pesa. Il coraggio di condividerlo potrebbe sembrare arduo, ma è un passo essenziale verso la guarigione. Marte lunedì entra nella vostra area del piacere, ricordandovi l’importanza dell’equilibrio tra lavoro e svago.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il tema delle relazioni sarà centrale: è il momento di chiarire eventuali conflitti o, se necessario, lasciar andare. I single potranno attrarre persone con maggiore passione e profondità.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio ha aperto la porta a nuove collaborazioni e partnership; un’opportunità ideale per allinearvi con persone che condividono i vostri obiettivi.

CANCRO

Cari Cancro, previste scintille nelle vostre relazioni: se siete in una lotta di potere, mantenete la calma e lasciate che l’altra persona pensi di aver vinto, almeno per ora.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (4-10 novembre 2024), con Marte nel vostro segno sarete determinati a raggiungere un traguardo importante. Tuttavia, fate attenzione agli errori: mantenete l’equilibrio e la moderazione.

VERGINE

Cari Vergine, la luna nuova di novembre vi aiuterà a comunicare meglio le vostre necessità. Il 12 novembre Venere entrerà nella vostra area creativa, un buon momento per chi vuole monetizzare abilità artistiche.

BILANCIA

Cari Bilancia, questo potrebbe essere un momento di lotta per mantenere l’equilibrio tra lavoro e sogni personali. La luna piena presto porterà novità economiche, ma anche possibili dubbi finanziari.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, è il momento di agire! L’incontro tra Marte e Plutone vi sfiderà a mettervi in gioco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Marte e Plutone portano intensità nelle relazioni, sia per i single sia per le coppie. Il 12 novembre Venere favorisce il benessere finanziario.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, momento ideale per affrontare conflitti interni o vecchie paure. Venere, a metà mese, migliorerà le finanze. Dal 20 novembre, impostate nuove mete da raggiungere.

ACQUARIO

Cari Acquario, Marte entra nel vostro settore delle relazioni portando possibili tensioni. Venere risveglierà il vostro lato spirituale, favorendo la connessione con voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, con Marte nella vostra sesta casa, avrete l’energia necessaria per affrontare le sfide di novembre. La luna piena del 16 novembre sarà un’occasione per liberare emozioni represse.

