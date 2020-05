Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 7 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox durante questa giornata di inizio maggio dovete assolutamente cercare di razionalizzare un periodo di tempesta emotiva, dove state cercando di digerire una scelta particolarmente sofferta. Dovete chiudere con il passato e ripartire. In che ambito? Sia amore sia lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore una verità che non volevate ascoltare sta pian piano emergendo, e dovete affrontarla al pià presto. Sarà un modo per ripartire alla ricerca della vostra felicità. Sul lavoro cercate di evitare tensioni con chi è dell’Acquario. Non è il momento per litigare…

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede ancora in balia di voi stessi e di una scelta che siete chiamati a fare e che vi ha fatto entrare in crisi con voi stessi. Da una crisi, però, viene fuori sempre qualcosa di buono. Abbiate pazienza.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi la giornata sarà particolarmente positiva per quanto riguarda l’amore, che sembra andare a gonfie vele. Con il partner siete molto stabili e uniti, mentre i single potrebbero avere un colpo di fulmine per una persona dello Scorpione. Ovviamente, essendo in tempo di Coronavirus, andateci piano con i contatti…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’amore non va a gonfie vele per via di una Luna dissonante, ma il recupero è vicino e anzi, nel fine settimana vivrete belle emozioni tutte da gustare. Sul lavoro siete alla ricerca di un miglioramento necessario per rilanciarvi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, se c’è qualche problema in amore bisogna affrontarlo con cautela. Evitate di riversarci sopra la rabbia. La rabbia, in questo caso, rovinerebbe anche quello che non si è ancora rovinato. Cercate di essere diplomatici.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la giornata sarà particolarmente positiva per quanto riguarda l’amore, che sembra andare a gonfie vele in questo inizio di maggio. Avanti così.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 7 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 7 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 7 maggio 2020