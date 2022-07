Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giocatevi tutte le carte che avete e vedrete che non rimarrete delusi. Dovete capire cosa è meglio per voi, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro avete un obiettivo chiaro in testa, fate di tutto per far sì che si realizzi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 luglio 2022), in questo periodo vi sentite poco motivati e con la testa fra le nuvole. Dovete prendervi una pausa da tutto e da tutti se non volete litigare con chi vi circonda. Sul lavoro arrivano nuove possibilità e responsabilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, state mettendo in dubbio tanti principi chiave che avevate in testa. Chi vi circonda non sa bene come agire e da che parte andare. In primis il partner è preoccupato, perché non sa bene come aiutarvi. Cercate di darvi in primis voi stessi una mano.

CANCRO

Cari Cancro, in amore le cose non stanno andando per il verso giusto, ma già dalla prossima settimana tutto migliorerà e saprete cogliere al volo le occasioni che vi si presenteranno. Rimettetevi in sesto dopo giorni difficili. Sul lavoro imparate a farvi rispettare, siete sempre troppo disponibili, ma qualcuno potrebbe approfittarsene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 luglio 2022), cercate di non abbattervi se l’amore non va come dovrebbe andare. Avete accanto persone speciali che vi sostengono. Sul lavoro puntate in alto perché presto arriveranno ottimi traguardi e risultati.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è dalla vostra parte. Approfittatene per fare qualcosa di nuovo e alternativo, magari in compagnia del partner. Ultimamente infatti uscite poco e non vi vedete con chi vi vuole davvero bene. Dovete seguire maggiormente l’istinto, anche sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: seguite il vostro istinto e non rimarrete delusi.