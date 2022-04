Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore l’erotismo e la passionalità sono estremamente vivi in questa giornata di inizio marzo. Per quanto riguarda il lavoro, vi sarà facile pianificare al meglio gli impegni che avete. Dovete essere infatti come la famosa formica della favola, che progettava per tempo e metteva da parte le scorte perl ‘inverno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 aprile 2022), si prevede una giornata caotica e ricca di novità in amore: c’è attrazione per una persona lontana o più grande. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo novità nel prossimo futuro, mantenete la mente lucida ed elastica.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 7 aprile 2022 – state giocando al tira e molla con una persona e questo non giova di certo all’umore. Per quanto riguarda il lavoro, non cedete alle distrazioni e mantenete alta l’attenzione. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto, non temete.

CANCRO

Cari Cancro, nella giornata di oggi – 7 aprile 2022 – il periodo è piuttosto intrigante dal punto di vista sentimentale, non lasciate che le discussioni inutili prendano il sopravvento. Per quanto riguarda il lavoro, avete le idee un po’ confuse, ricordate che non si può avere tutto e subito. Abbiate pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 aprile 2022), sarà una giornata sottotono, Venere opposta ha creato qualche dubbio, è tempo di ripartire alla grande. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei malumori, previsto del recupero a partire dalla prossima settimana.

VERGINE

Cari Vergine, Venere opposta chiede di non fare confusione nella sfera sentimentale, attenzione alle vecchie fiamme. Per quanto riguarda il lavoro, le cose procedono al rallentatore ma sono in arrivo novità importanti. Abbiate pazienza e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: l’erotismo e la passionalità sono estremamente vivi in questa giornata di inizio aprile.