Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 5 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore potrebbe esserci qualche mancanza di troppo. Siate maggiormente disponibili e tolleranti. Sul lavoro fate valere le vostre ragioni mantenendo la calma e toni pacati. Solo così potete ottenere grandi cose. La diplomazia d’altronde è il vostro forte. Usatela.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 gennaio 2023), i single possono vivere presto nuove e forti emozioni. Magari un’avventura di una notte che vi farà battere forte il cuore. Prendete le cose come vengono e lasciatevi andare! Con questo cielo potete mettervi in gioco sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, stelle ottime in amore. Finalmente le emozioni tornano protagoniste della vostra vita! I liberi professionisti avranno maggiori margini di guadagno, così che possiate togliervi belle soddisfazioni anche economiche. Magari può essere il momento per comprare casa, come aspettate da tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore è tornato il sereno dopo giorni di lotta e discussioni. Ritrovate complicità con il partner, come non vi capitava da tempo. Sul lavoro il vostro impegno verrà ricompensato. Arriverà finalmente quell’aumento che aspettavate da tempo. Mettete qualcosa da parte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 gennaio 2023), con questo cielo potete provare emozioni autentiche come non vi capitava da tempo. Non rimanete chiusi in casa, uscite e moltiplicatevi. Sul lavoro avete delle intuizioni che vi porteranno lontano.

PESCI

Cari Pesci, in amore prendete in mano le redini della situazione. Se una persona non vi entusiasma come vorreste, fate bene a troncare il legame. Sul lavoro c’è qualche agitazione ma presto delle interessanti novità movimenteranno i vostri affari. Potreste ottenere enormi guadagni. Sfruttateli e usateli bene

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: in amore riprendete in mano la situazione. In arrivo nuovi guadagni, fatene buon uso.