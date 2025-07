Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 31 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 luglio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con questa Luna opposta anche nel corso della giornata di oggi – 31 luglio – non mancheranno di certo le tensioni. Ci sono stati tanti cambiamenti nella vostra vita. Forse qualcuno potrebbe non avere accettato le vostre scelte, ma questo non deve preoccuparvi affatto. Andate avanti per la vostra strada.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 luglio 2025), siete persone abitudinarie, ma qualche volta introdurre dei cambiamenti serve per respirare aria nuova. Se ci sono questioni in sospeso da affrontare, sarà meglio farlo celermente. Agite.

GEMELLI

Cari Gemelli, tante novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Qualcuno qualche ora fa potrebbe aver ricevuto una notizia interessante. Con questo marte in opposizione è possibile che possano capitarvi anche delle controversie o delle tensioni con il partner da dover gestire. Cercate di farlo con attenzione. Le stelle predicano prudenza.

CANCRO

Cari Cancro, il mese di agosto che sta per iniziare porterà una ventata di emozioni forti e sincere nella vostra vita. State avvertendo il forte desiderio di lasciarvi alle spalle i mesi più grigi… La Luna è in aspetto favorevole anche se provenite da una fase in cui vi siete un po’ chiusi in voi stessi. Godetevi il momento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 luglio 2025), siete ammantati da una bella energia che vi pervade e vi fa stare bene. Godetevela alla grande. A qualcuno potrebbe non far piacere vedervi protagonisti anche perchè provano invidia e covano rancori nei vostri confronti.

VERGINE

Cari Vergine, di recente siete stati oberati da impegni e da responsabilità e tutto questo ha generato grande stress. State avvertendo il peso del mondo sulle vostre spalle e non tutti hanno la forza per reggere la pressione. Cercate di ritagliarvi delle ore di relax.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete ammantati da una bella energia che vi pervade e vi fa stare bene.