Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 30 ottobre 2025

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana piena di energia! Qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi siete segni di fuoco: non vi fermate. L’amore torna protagonista nel weekend, ma occhio alle parole: non serve sempre avere ragione, a volte basta aver pace.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 ottobre 2025), state cercando stabilità, e questa volta non solo economica. Venere è dalla vostra parte: chi ha avuto discussioni può chiarire. Sul lavoro, un piccolo rallentamento serve solo a riorganizzarsi. Niente fretta, ma neppure troppa ostinazione!

GEMELLI

Cari Gemelli, vi sentite un po’ in altalena, tra entusiasmo e momenti di dubbio. Però le stelle parlano di nuove opportunità: messaggi, proposte, contatti fortunati. In amore c’è curiosità, ma anche bisogno di sincerità. Non fate i misteriosi, almeno stavolta!

CANCRO

Cari Cancro, il cuore si risveglia! Un progetto o una persona riaccende emozioni che pensavate sopite. Lavorativamente parlando, serve coraggio: avete idee buone ma dovete crederci voi per primi. Domenica top per ritrovare armonia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 30 ottobre 2025), il vostro ruggito torna forte. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti messi da parte, ora potete riconquistare spazio e rispetto. In amore c’è una bella carica passionale, ma attenzione all’orgoglio: ammettere un errore non vi toglie nulla.

oroscopo paolo fox oggi

VERGINE

Cari Vergine, settimana pratica: sistemate, chiudete, archiviate. Ma le stelle dicono anche che state trascurando un po’ l’aspetto emotivo. Chi è in coppia deve dedicare più tempo ai sentimenti. Domenica interessante per chi cerca risposte interiori.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: settimana pratica: sistemate, chiudete, archiviate. Ma le stelle dicono anche che state trascurando un po’ l’aspetto emotivo.

Ricerca