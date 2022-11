Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 3 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, finalmente potrete risolvere alcuni vecchi problemi d’amore: le soluzioni sono vicine. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione nel corso delle prossime ore sarà meno ambigua e vi lascerà meno confusi del solito. Passi avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 novembre 2022), siete in uno stato di maggiore stanchezza che mette in discussione alcuni rapporti sentimentali. Cercate di non arrivare a litigiare con il partner… Per quanto riguarda il lavoro, se svolgete un lavoro in cui è necessario fare i turni bisognerà programmare bene le settimane e i prossimi impegni. Fatevi trovare pronti. Sul pezzo.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore evitate scontri in amore con persone che potrebbero darvi fastidio… Per quanto riguarda il lavoro, potreste farvi avanti e accettare impegni a lunga scadenza. Basta solo un po’ di coraggio in più!

CANCRO

Cari Cancro, per colpa del vostro carattere nel corso delle prossime ore potreste combinare dei grossi guai, non prendete decisioni affrettate in amore. Non ora. Usate bene la testa. Per quanto riguarda il lavoro, previsto del nervosismo. Cercate di restare calmi. Mordetevi la lingua se necessario.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 novembre 2022), non alimentate piccole polemiche con un atteggiamento negativo e provocatorio nei confronti di chi vi circonda… Per quanto riguarda il lavoro, non accettate affari se non siete pienamente convinti. Usate bene la testa. Ragionate.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo delle giornate faticose, molto faticose, dal punto di vista sentimentale. Siete sotto pressione anche sul lavoro, trovate la calma e la pace, vedrete che andrete avanti e finirà questo momento negativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: alcune soluzioni a dei vecchi problemi d’amore sono vicine. Miglioramenti anche sul lavoro.