Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 3 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 3 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non cercate o provocate litigi con persone che vi vogliono bene. Se c’è un ex che vi infastidisce ora sapete come agire. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete proporre progetti nuovi non esitate. Coraggio. Un po’ di fiducia in voi stessi…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 novembre 2022), i maggiori conflitti ci saranno nelle prossime ore se avete a che fare con persone nate sotto i segni del Toro e dell’Acquario. Quello che non avete avuto negli ultimi mesi sul lavoro arriverà tutto insieme. Non temete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, chi è solo in questo periodo deve pensare a fare nuove conoscenze. Uscite di casa. Divertitevi. Date l’occasione alle persone di conosceveri. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore avrete ottime possibilità ma non rimandate nulla. Fate ora. Subito.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non accettate o rifiutate nulla prima del 16 novembre, molte cose ancora non sono chiare in amore. Fare mosse affrettate potrebbe essere controproducente. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono particolari ostacoli all’orizzonte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 3 novembre 2022), siete stanchi di un rapporto? Meditate, ma non prendete decisioni importanti prima del 15 novembre perché potreste ripensarci. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorite le nuove iniziative. Basta un po’ di coraggio.

PESCI

Cari Pesci, i cuori solitari devono cominciare a guardarsi attorno e pensare al futuro con speranza e fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, non rimandate nulla ai prossimi giorni. Fate. Fate ora. E fatelo bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: chi è solo in questo periodo deve pensare a fare nuove conoscenze. Bene il lavoro, ma non rimandate ciò che potete fare ora.